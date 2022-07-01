Це не перший вибух на нафтобазі російських угруповань в Луганській області.

У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області прогримів вибух на нафтобазі російських військ.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На опублікованих в мережі відео видно, як ракета падає на нафтобазу окупантів, після чого підійматися хмара диму.

Російські пропагандисти з Russia Today, цитуючи місцевих зрадників і бойовиків, пишуть, що "приліт" нібито здійснили ЗСУ з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив усі зусилля на захопленні Лисичанська - останнього бастіону на шляху окупації всієї Луганської області.

Увечері 30 червня стало відомо про прорив противника на територію НПЗ міста - росіяни утримують північно-західну і південно-східну частини заводу.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Херсонському напрямку тривають активні контрнаступальні заходи ЗСУ: українці поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях.

Разом з тим, щоб розтягнути сили захисників, російські війська знову обстрілюють прикордонні регіони - під мінометний і кулеметний вогонь цього разу потрапила Сумська область.

30 червня Росія фактично визнала свою поразку на Зміїному, відвівши залишки розгромлених військ з острова. Хоча тиск Росії на узбережжя послабиться, але звільнення Зміїного не розблокує Чорне море для експорту українського зерна.

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