У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області прогримів вибух на нафтобазі російських військ.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На опублікованих в мережі відео видно, як ракета падає на нафтобазу окупантів, після чого підійматися хмара диму.
Російські пропагандисти з Russia Today, цитуючи місцевих зрадників і бойовиків, пишуть, що "приліт" нібито здійснили ЗСУ з реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Війна в Україні: актуальні дані
Ворог зосередив усі зусилля на захопленні Лисичанська - останнього бастіону на шляху окупації всієї Луганської області.
Увечері 30 червня стало відомо про прорив противника на територію НПЗ міста - росіяни утримують північно-західну і південно-східну частини заводу.
На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.
На Херсонському напрямку тривають активні контрнаступальні заходи ЗСУ: українці поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях.
Разом з тим, щоб розтягнути сили захисників, російські війська знову обстрілюють прикордонні регіони - під мінометний і кулеметний вогонь цього разу потрапила Сумська область.
30 червня Росія фактично визнала свою поразку на Зміїному, відвівши залишки розгромлених військ з острова. Хоча тиск Росії на узбережжя послабиться, але звільнення Зміїного не розблокує Чорне море для експорту українського зерна.
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