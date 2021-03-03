Російського опозиціонера після повернення на батьківщину засудили до тюремного ув'язнення.

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували в колонію, яка, як з'ясували ЗМІ, постачає спідню білизну для силових органів РФ.

Про це пише The Insider. За даними видання, мова йде про виправну колонію №2 у Володимирській області Росії. У 2018 році дана установа отримала контракт на поставку чоловічих трусів, сорочок і кальсон для обласного управління Федеральної служби виконання покарань. Сума контракту-821 тисяча рублів. Всього колонія повинна була поставити 4 тисячі трусів і кальсон за ціною в 81 рубль за штуку. Сорочки були оцінені дорожче - по 311 рублів.

На офіційному сайті ФСВП Володимирської області навіть є каталог продукції, яку виробляють ув'язнені місцевих колоній. Це сувеніри, меблі, взуття та текстиль, форма для співробітників поліції, спецодяг, білизна. Їх шиють якраз в колонії, де знаходиться Навальний.

Примітно, що офіційної інформації про місце утримання опозиціонера російська влада не надала. Про те, що він зараз знаходиться в колонії Володимирській області повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Справа проти Навального: деталі

Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали відразу ж після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд в Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму після того, як Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в порушенні умов випробувального терміну.

З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії близько 2 років 5 місяців.

22 лютого глави МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини у зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

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Автор: Юрій Годован