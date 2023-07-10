Відео Путіна заарештованого політику включають згідно "інструкції з виховної роботи".

Російський політик Олексій Навальний, який з 2021 року перебуває за ґратами, поскаржився на умови ув'язнення.

Команда Навального опублікувала від його імені допис, в якому розповідається, що протягом останніх більш ніж трьох місяців його тероризують одним і тим же відеозверненням російського диктатора Володимира Путіна.

"Ювілей. Рівно 100 днів поспіль я щовечора слухаю послання Путіна від 21.02.2023. Кажу нашому замполіту: "Ну ви нормальні взагалі? Ставте різного Путіна, хіба мало промов він говорив? Відповідь потрясла своєю логікою: "Це щорічне послання від 23-го року. Значить, його треба слухати весь 23-й рік. Вийде наступне звернення-будемо слухати його", – йдеться в дописі.

Відео дня

Навальний звертався до суду з цього питання, де отримав роз'яснення, що відео Путіна включають згідно "інструкції з виховної роботи".

Інциденти з Навальним у в'язниці - що повідомлялося

Взимку 2021 року російська влада відправили лідера "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. Минулого року йому додали ще дев'ять років колонії, звинувативши у шахрайстві. У червні в Росії почався новий суд над ним, Навальному загрожує ще до 30 років в'язниці за "екстремізм".

У квітні 2023 року адвокат політика повідомив, що Навального побили в російській колонії. Він стверджував, що співробітники колонії влаштували "провокацію" і підселили Навальному співкамерника, який "має великі проблеми з побутовою гігієною".

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