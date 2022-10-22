Судячи з фото, мобілізовані росіяни не особливо раді такому "щедрому подарунку".

У РФ показали, чим вони "споряджають" мобілізованих громадян. Так, у Володимирській області "мобікам" видали по палці ковбаси і спальні мішки.

Про це радісно відзвітував у своїх соціальних мережах мер міста Райдужний, де і видавалося "спорядження".

Як стверджує чиновник, мобілізовані отримали "черговий вантаж з необхідними речами". Говорячи про те, що саме отримали чоловіки, він не забув прорекламувати підприємство, на якому була вироблена ковбаса.

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Крім убогого "сухпайка" мобілізованим також видали спальні мішки і теплий одяг. Судячи з вигляду "мобиків", яким довелося позувати на камеру з палицями ковбаси, настільки "щедрого подарунка" від РФ вони навряд чи очікували.

"Могилізація" в РФ: останні новини

У вересні Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію. Однак насправді РФ закликає не тільки "запасників". Як встановили ЗМІ, понад мільйон громадян РФ стали невиїзними через мобілізацію.

На тлі провалів на фронті спецслужби РФ готують теракти проти свого населення, в яких потім країна-агресор спробує звинуватити Україну.

"Мобиков "відразу ж кидають на поле бою, ті гинуть"пачками". 21 жовтня стало відомо, що в Україні ліквідували російського "мобіка" з Бурятії, який "протримався" на війні всього 12 днів. Також в Україні ліквідували військового РФ, повернувся воювати після обміну. Крім цього успішно "могілізувався" айтішник "Райффайзенбанку Росії", який воював всього два дні.

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