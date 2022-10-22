У мережі публікували відео, де він казав "Слава Україні".

На війні в Україні загинув російський окупант, який повернувся воювати після звільнення з полону.

Про це розповів журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

"Неймовірна історія. Російського військового Натана Касаткіна, який потрапив у полон у перші дні війни (фігурував на відомому відео, де називав Путіна х*йлом), потім був звільнений за обміном, але чомусь вирішив знову повернутися в Україну. Кінець виявився трохи передбачуваним", - повідомив він.

Відео дня

Він оприлюднив скриншот з російської спільноти у "Вконтакті", де його колишні однокурсники повідомляють, що Касаткін пішов з життя "при виконанні військового та службового обов'язку".

Касаткін був єфрейтором, служив в 11-й десантно-штурмовій бригаді 3-ї десантно-штурмової роти (в/ч 32364, Республіка Бурятія, місто Улан-Уде).

Російські полонені в Україні

Як відомо, на початку повномасштабної війни в Україні створили сайт, на якому загиблих чи полонених військових РФ могли ідентифікувати їхні родичі.

Крім того, в Україні є державний проект "Хочу жити", за допомогою якого росіяни можуть здатися у полон ЗСУ.

Українські журналісти часто беруть інтерв'ю у полонених. Після одного з обмінів вони показали, як змінюється риторика росіян, коли вони повертаються додому.

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