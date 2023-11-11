У Підмосков'ї з росіянином трапився епізод, "гідний" фінансових махінацій відомого іспанського серіалу про кримінал "Паперовий будинок".
Чоловік старанно збирав гроші, в надії обміняти кругленьку суму на долари: зібравши 85 млн рублів він приніс їх в банк "Уралсиб", але вийшов звідти не з валізою валюти, а з фальшивими папірцями. Деталі історії опублікувала Baza.
Інцидент стався з генеральним директором однієї з компаній Володимирської області. 52-річний Сергій захотів заощадити і знайшов через знайомих людину, яка представилася одним з членів правління "Уралсибу".
Банкір запропонував привабливий курс для обміну, тому Сергій погодився на угоду.
"9 листопада підприємець приїхав до головного офісу банку на вулиці Єфремова. Його зустрів помічник члена правління і провів через охорону, користуючись пропуском. Сергій віддав 85 млн помічнику, той вийшов і через деякий час повернувся з великою пачкою доларів в банківській пластиковій упаковці", - зазначає Baza.
Помічник попросив Сергія трохи почекати, щоб банк підготував необхідні документи для угоди. Але через 10 хвилин бізнесмен не витримав і заглянув в пакет, щоб оцінити свої "долари". І тут його спіткало розчарування: замість справжніх банкнот з Бенджаміном Франкліном в упаковці лежали надруковані купюри.
Сергій підняв паніку, звернувшись до Служби безпеки банку. В результаті з'ясувалося, що банкір, який забрав у нього 85 млн рублів, "людина випадкова".
"Співробітники банку пояснили Сергію, що "помічник" не є працівником банку. Це просто випадкова людина, яка орендувала депозитарій, тому йому дозволили оформляти перепустки на інших людей", - повідомляє росЗМІ.
У РФ хочуть створити Міністерство "щастя"
Тим часом у РФ голова Ради Федерації Валентина Матвієнко запропонувала створити для росіян "міністерство щастя", щоб вони не сумували і самі оцінювали, наскільки справедливий з ним російський закон.
За словами Матвієнко, вона мріє створити таку установу і вже висувала відповідну пропозицію на розгляд, але її ідею мало хто підтримав.