На його переконання, багатством треба ділитися.

Одіозний московський патріарх Кирило заявив, що заможні росіяни потраплять у пекло, якщо не ділитимуться своїми статками з бідними.

Про це пише пропагандистський ТАСС.

Патріарх закликав багатих росіян віддавати значну частину своїх грошей нужденним. У разі відмови багатіїв "чекає пекло".

Відео дня

"Ось дай бог, щоб наші багаті люди, які народилися в православній країні, багато з яких так чи інакше пов'язані з церквою, завжди пам'ятали, що виправдання багатства тут, на землі, виявляється у тому, що люди перестають тобі заздрити, люди перестають тебе бачити ворогом, але і "в майбутньому столітті" це багатство може звернутися на благо, якщо воно тут служить благу інших людей", - сказав Кирило.

Патріарх заявив, що заможні люди, які не поділяться з бідними, "потраплять до пекла".

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня уряд Великобританії запровадив нові санкції щодо Російської Федерації. Окремо, обмеження торкнуться глави російської православної церкви патріарха Кирила.

8 липня Канада оголосила про введення додаткових санкцій проти російських агентів дезінформації і пропаганди у зв'язку з незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну. В санкційному списку виявився знову таки патріарх Кирило.

Вас також можуть зацікавити новини: