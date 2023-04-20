Цитати топ-політика Росії з чергової порції нісенітниць можна розбирати на меми.

Екс-президент РФ, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову відзначився заявами щодо українського президента Володимира Зеленського.

Зокрема, у своєму Телеграм-каналі опальний Медведєв підтримав істерику роспропаганди щодо статті німецького видання Die Welt. Там журналісти аналізують, що спільного між очікуваним українським контрнаступом та Курською битвою часів Другої світової.

Роспропаганда подає матеріал так, нібитьо німецькі журналісти "порівняли Зеленського з Гітлером". Так само трактує статтю й Медведєв.

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"Німецькі журналісти з Die Welt прямо закликають главу "українських нацистів" не повторювати помилок німецького фюрера, здійснених під Сталінградом. Щирі люди: нарешті зрозуміли, що це актор – справжній перевірений фашист, справжній спадкоємець націонал-соціалістів Німеччини; розгром його режиму буде таким самим, як у Сталінграді. Хоча цей дрібний бандерівець зовсім не фельдмаршал Паулюс", - заявив опальний політик.

Медведєв та його "зашквари"

Дмитро Медведєв - найвідданіший слуга Путіна, один з головних генераторів абсолютно диких ідей та заяв. 8 квітня опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговим істеричним постом. Тепер він запевняє, що Україна нікому не потрібна, та й взагалі вона повинна "зникнути".

До цього колишній президент країни-окупанта пригрозив миротворцям НАТО "трунами" при їх відправці в Україну.

Коли ж "імпортозаміщення" не спрацювало в російському кінематографі Медведєв закликав росіян завантажувати піратські фільми.

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