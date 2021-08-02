Тендітну дівчину не збентежили ані люди, які йшли повз, ані наліпка із попередженням про відеоспостереження.

У музею комп'ютерів та ігор в Єкатеринбурзі вкрали дерево.

Рослина вагою близько 40 кг росла в діжці біля входу, пише KP.

Як повідомили в музеї, просто посеред дня її забрала тендітна дівчина.

"Здивувало всіх те, що крадіжку скоїла тендітна дівчина, піднявши майже 40 кілограм, і сміливою ходою пішла, - розповіли в музеї.

Там дівчину зрештою сподіваються знайти, покарати й повернути дерево на місце. Тих, хто її упізнає, просять про це повідомити або передати дівчині, щоб вона сама принесла дерево назад.

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Автор: Катерина Комолова