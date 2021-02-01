12-річний підліток вирішив помститися дівчинці, яка не допомогла йому під час уроку англійської мови.

У Самарі (РФ) 12-річний школяр облив однокласницю перекисом водню, після чого підпалив.

Про це повідомило видання «Сова».

За даними видання, школяр не вивчив напам'ять діалог з англійської мови. Коли його викликали до дошки, він хотів підглянути текст в підручнику однокласниці, але та закрила книгу. У підсумку підліток вирішив помститися їй.

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Він дочекався дівчинку на вулиці після уроків, підбіг до неї ззаду, облив перекисом капюшон і підпалив сірниками. На щастя, подруги дівчинки і перехожий змогли швидко загасити вогонь.

За словами матері школярки, її самопочуття нормальне. Однак тепер вона боїться знаходитися одна, тому пішла на лікарняний, щоб побути вдома.

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Автор: УНІАН