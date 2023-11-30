Відзначається, що свідок чув "хлопок".

У Російській Федерації підтвердили інцидент у Північномуйському тунелі в Бурятії. Російські пропагандисти назвали причиною пожежі вантажного поїзда "замикання кабельної мережі".

"Вантажний склад з 50 вагонів почав в'їжджати в тунель неподалік від станції Окусікан в Бурятії, коли машиніст почув хлопок. В одному з вагонів почалася пожежа. Машиніст складу і його помічник не постраждали. В результаті події були пошкоджені три вагони-цистерни - один з них вигорів повністю. Пізніше на одній з ділянок колії було виявлено вигорання 200 метрів кабельної лінії. З одного з вагонів почало витікати паливо", - повідомив російський пропагандистський Telegram-канал Baza.

Відзначається, що зараз в тунелі працюють відновлювальні та пожежні поїзди — затримок в русі пасажирських поїздів немає. На місці події працюють правоохоронні органи.

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Крім того, пропагандисти показали фото тунелю.

Варто відзначити, що Залізничний Сєверомуйський тунель найдовший в Росії - 15 343 метр

Операція СБУ в Сєверомуйському тунелі - що відомо

Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Сєверомуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії. Як зазначають джерела, цей підрив став черговою успішною спецоперацією СБУ, яка продовжує тримати росіян у постійній напрузі.

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