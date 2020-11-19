У російському Владивостоці бетонна плита зірвалася з даху дев'ятиповерхового будинку та впала на припаркований автомобіль Nissan X-Trail.
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«Після крижаного дощу власник тачки вирішив почистити авто біля будинку. Туди ж вирішила спуститися бетонна плита. Чоловік дивом встиг відбігти, колісницю йому доведеться шукати нову», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що власник придбав авто лише два тижні тому.
На кадрах видно, як людина чистить машину від снігу, потім дивиться вгору та відбігає, а за мить на автомобіль падає велика плита.
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