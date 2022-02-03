Поклонська збирається проводити зустрічі зі "співвітчизниками".

Підозрювана у держзраді Україні колишня прокурорка окупованого Криму, а нині – новопризначена заступниця голови "Росспівробітництва" Наталя Поклонська пообіцяла захищати права співвітчизників в Україні.

Про це вона розповіла у коментарі пропагандистському ресурсу Крыминформ.

"Пріоритетом для мене, звісно ж, попередньо ми обговорювали мої функціональні обов’язки, буде захист прав співвітчизників за кордоном. Зокрема – в Україні", – відповіла екс-прокурорка.

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Поклонська уточнила, що для неї такий "захист" – "не нова сфера діяльності", тому що вона "завжди займалася захистом прав людини, миром і безпекою".

"Мій російсько-український досвід тут дуже знадобиться. Ми з Україною стаємо все ближчі одна до одної", – сказала Поклонська.

Поклонська збирається проводити зустрічі зі "співвітчизниками".

Напередодні Путін підписав указ про призначення Наталії Поклонської на посаду заступниці голови організації "Росспівробітництва", яке займається "міжнародним гуманітарним співробітництвом".

У жовтні Поклонську призначили послом Росії у Кабо-Верде, проте не склалося – плани російської депутатки змінилися "у зв’язку з особистими обставинами".

Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

6 грудня Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" окупованого Криму й новопризначеного посла РФ в Кабо-Верде Наталії Поклонської. Її підозрюють у державній зраді.

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