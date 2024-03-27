До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну "Байкал Електронікс" замовляла виробництво чипів, зокрема їх корпусування, на тайванській фабриці TSMC.

Понад половина партій чипів Baikal, які випускає російська компанія "Байкал Електронікс", на виході виявляються бракованими, повідомляють "Ведомости" з посиланням на компанії-виробники радіоелектронної продукції.

За даними "Ведомостей", "Байкал електронікс" розширює експеримент із корпусування своїх чипів у Росії. До вторгнення Росії в Україну компанія замовляла виробництво чипів, зокрема корпусування, на тайванській фабриці TSMC. "Байкал електронікс" планувала довести обсяг виробництва до 600 000 чипів за 2025 рік, але через санкції припинила співпрацю і в 2022 році не стала відвантажувати в Росію 300 000 вже випущених процесорів Baikal.

У підсумку в "Байкал Електронікс" почали експерименти з перенесення збирання процесорів "на вітчизняні потужності", але "більш ніж половина партій чипів на виході виявляються бракованими".

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На думку джерел, це пов'язано, зокрема, з обладнанням підприємств, яке необхідно вміти налаштовувати, а також із недостатніми компетенціями людей, що займаються корпусуванням чипів.

"У Росії можуть корпусувати невелику кількість процесорів, але коли мова заходить про серії, то з'являється багато браку. Виробники не можуть тримати однаково хороший рівень на всіх виробах", - заявив один зі співрозмовників.

Завезення чипів у РФ - деталі

За перші 9 місяців 2023 року Росія імпортувала передові мікропроцесори від провідних американських і європейських виробників на суму понад $1 млрд. Такими є засекречені дані російської митної служби, що потрапили в розпорядження Bloomberg.

Як передає агентство, більше половини від загального обсягу імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за вказаний період припадає на західні компанії. Серед них американські Intel Corp, Advanced Micro Devices і Analog Devices Inc., а також європейські Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV і NXP Semiconductors NV.

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