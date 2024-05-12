Затоплено сотні будинків.

Росія продовжує йти під воду. Через паводки тоне Омська область країни-агресорки – там прорвало дамбу.

У росЗМІ повідомляють, що затопило сотні будинків, проводиться евакуація населення. Губернатор Омської області Віталій Хоценко вранці 11 травня заявив, що рівень води в річках Іртиш, Ішим, Туй зростає.

"Продовжуємо максимально зміцнювати насипи, щоб стримувати натиск стихії. Згідно з прогнозом, є загроза затоплення населених пунктів у Тевризькому та Тарському районах", – ідеться в повідомленні.

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Пізніше російський чиновник зазначив, що на півночі області склалася "досить непроста ситуація", пов'язана з весняним паводком. За даними Об'-Іртишського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля, рівень води в річках на півночі області продовжить зростати.

"13-15 травня повінь може прийти в Тарський і Муромцевський райони. Працюємо над зміцненням насипів, готові пункти тимчасового розміщення для наших жителів. Наразі із зони затоплення в Усть-Ішимському районі евакуйовано понад 400 осіб. Постраждалих і загиблих немає", – додав він.

Повені в Росії

На початку квітня в місті Орськ Оренбурзької області РФ через пошкодження дамби затопило частину міста.

Слідом за Орськом під воду почав іти Оренбург. У середині квітня росЗМІ повідомляли про загрозу і для інших населених пунктів Південного Уралу.

Пізніше паводок дістався Західного Сибіру. Так, у Томській області підтоплено понад 100 будинків. У Кемеровській області з берегів вийшла річка Мрассу, а в Новосибірській було підтоплено 200 ділянок.

Велика вода "прийшла" і в Курган. Рівень води в Тоболі на низці ділянок перевищив максимум 1994 року.

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