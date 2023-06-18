Росіяни спочатку кричали про диверсію, а потім змінили позицію.

У Брянську (РФ) горить будівля військового шпиталю, який перебуває на стадії будівництва.

Як повідомляють місцеві пабліки, пожежа масштабна, адже густий чорний стовп диму видно з усіх районів Брянська.

За даними пропагандистського каналу SHOT, причиною пожежі нібито могла стати диверсія. Згодом паблік заявив, що пожежа спалахнула, коли будівельники заливати бітум. Місцева влада переконує, що наразі займання нібити ліквідували.

Останні новини з Росії

Прикордонна Брянська область останніми тижнями живе тривожно. Нещодавно бійці РДК кілька разів зайшли на територію Росії. У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

ISW стверджує, що паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій в РФ ніхто не очікував. Пропаганда зламалася у намаганнях коментувати події.

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