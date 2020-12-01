Всього затриманому приписують від 19 до 32 вбивств.

У Росії затримали 38-річного Радика Тагірова, якого неофіційно називають «поволзьким маніяком». Його підозрюють у серії вбивств пенсіонерок у 2011-2012 роках і розшукували протягом декількох років.

Читайте такожРосійський серійний маніяк зізнався ще в одному вбивствіПро це повідомляє KazanFirst з посиланням на джерела.

Зазначається, що Тагірова затримали вранці 1 грудня, він визнав провину і розкаявся. Наводка на нього нібито надійшла з федерального центру.

У Telegram-каналі «Говорит Москва» з посиланням на представника Слідчого комітету підтвердили затримання злочинця. Зазначається, що криміналісти провели понад 10 тисяч порівняльних ДНК-тестів і з'ясували, що за всіма злочинами стоїть одна людина.

«Поволзький маніяк»: що відомо про вбивцю

Чоловіка підозрюють у вбивстві пенсіонерок, при цьому точна кількість його жертв невідома.

Всього маніяку приписують від 19 до 32 вбивств, скоєних на території Татарстану, Удмуртії, Марій Ел, Пермського краю, Самарської області, Свердловської області, Пермського краю та інших регіонів.

Жертви всіх злочинів були жінками у віці від 75 до 90 років. Зловмисник представлявся їм співробітником соцслужб або членом товариства власників житла, проникав у квартиру і душив, використовуючи мотузку, пояс від халата або інші засоби.

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Автор: Катерина Шварц