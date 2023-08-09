Є ймовірність, що туди дістався дрон. Вночі через появу двох БПЛА дуже панікувала Москва.

Сьогодні було гучно не тільки в Москві та Бєлгородській області, але й в ще одному місті РФ - Владивостоці. Як відомо, там знаходиться військово-морська база РФ.

Повідомлення про гучний вибух почали з'являтися вночі 9 серпня серед російських телеграм-каналів. Спочатку місцева влада заявила, що вибухи пов'язані з тренуваннями корвета "Громкий".

Однак, не виключена ймовірність, що один з дронів, який вночі тероризував Москву, міг дістатися до військово-морської бази у Владивостоці. Адже відстань між цими містами складає лише близько 9 000 км.

Також росіяни коментували, що чули вибухи десь о 3:30 ранку саме зі сторони військово морської бази (звуки долинали до вулиці Героїв-Тихоокеанців). За їхніми словами, на місці події приїхали не лише екстренні служби, але й ФСБ. Агенти РФ тиснули на мешканців, щоб ті нічого не розповідали про вибух.

Один з мешканців Владивостоку заявив, що в районі 2:00 ночі бачив щось схоже на квадрокоптер чи дрон.

"Час був приблизно 2 години ночі. Думаю, що це був якийсь квадрокоптер чи дрон" - розповів він.

Тим часом очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зранку натякнув, що з території РФ долинає дуже багато "цікавих новин".

9 серпня став "вибуховим" днем для РФ

Нагадаємо, 9 серпня - черговий "вибуховий" день для РФ. Спочатку вночі мер Москви Собянін казав, що в небі столиці ППО намагається збити два невідомі дрони. Пізніше в Міноборони РФ підтвердили факт атаки та заявили, що нібито всі ворожі цілі знищили.

Після цього про НП оголосив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Він повідомив про падіння "невідомого об'єкта", який спричинив пожежу.

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