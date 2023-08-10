Перед пожежею місцеві чули вибухи.

У ніч на 10 серпня в Домодєдово Московської області спалахнула серйозна пожежа. До початку загоряння там нібито чули вибух.

Відео пожежі в Домодєдово публікує Astra. Вогонь і стовп диму видно здалеку.

"Жителі Домодєдово повідомляють, що чули два звуки вибуху, потім почалася пожежа. За їхніми даними, горить територія в районі котельні", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також у ЗМІ публікують фото з місця пожежі:

Водночас пропагандистське видання "РИА-Новости" з посиланням на МНС пише, що палає автосервіс. Площа займання становить 1 тис. кв. метрів.

Пожежі в Росії

9 серпня в Ставропольському краї РФ спалахнув склад. Пожежа сталася в місті Георгіївськ. Причиною загоряння нібито стала погода – принаймні таку версію видав лава Георгіївського округу Андрій Зайцев.

Крім того, масштабні пожежі вирують в Якутії – там станом на ранок 7 серпня вогнем було охоплено понад 120 тисяч гектар лісу.

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