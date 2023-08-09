Місцева влада запевняє, що причина не в диверсії і не в недолугості військового персоналу, а в погоді.

У селищі Георгіївськ Ставропольського краю РФ спалахнула пожежа на території військової частини. Як заявив глава Георгіївського округу Андрій Зайцев, всьому виною неправильна погода.

"Сталося загоряння на речовому складі площею 300 кв/м. За уточненими даними, в господарській будівлі жодних робіт не проводилося, електрику було відключено. Постраждалих немає. Можлива причина самозаймання - висока температура повітря", - повідомив він.

На опублікованих в мережі кадрах видно, що пожежа була досить серйозною. Також добре видно, що поруч з палаючим складом знаходилася військова техніка. Чи є втрати техніки, не уточнюється.

"Гарячий" день у російських окупантів

Раніше сьогодні в підмосковному місті Сергієв Посад пролунав потужний вибух на заводі, який виробляє оптичне обладнання. Продукція заводу зокрема використовується в російській військовій техніці. Потужність вибуху була настільки великою, що повилітали вікна в будинках в декількох кілометрах від епіцентру.

Крім того, сьогодні пролунали вибухи в Новій Каховці, де ЗСУ вразили штаб російської армії. Трохи пізніше стало відомо, що в окупованому селищі Лазурне вибухові неприємності трапилися просто під час засідання місцевої окупаційної адміністрації.

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