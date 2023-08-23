За даними Росавіації, засновник терористичного угруповання "ПВК Вагнера" Євген Пригожин був на борту літака, що розбився.

Співробітників поліції і Росгвардії Ростовської області РФ збирають по тривозі після аварії літака засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Про це пише 161.ru із посиланням на джерело в силових структурах.

"По тривозі підняті всі служби силові - МВС, Росгвардія та інші. Викликають із відпусток", - зазначило джерело.

Співрозмовник також зазначив, що в результаті падіння літака загинули всі, хто перебував на борту. А, за попередньою версією, Євген Пригожин був на тому літаку.

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Також стало росЗМІ відомо, що МВС і ФСБ Бєлгородської області Росії теж підняті по тривозі. Однак, Телеграм-канал "База "повідомляє, що в Бєлгородській області загальний збір поки не оголошувався.

Також зазначається, що співробітники поліції і ДІБДР російського Ростова-на-Дону були підняті по тривозі й оголошено загальний збір, "проте, за кілька хвилин, їм було дано відбій".

Євген Пригожин - новини

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Тверській області Росії зазнав аварії літак Embraer ERG 135 із бортовим номером RA-02795, який належав військовому злочинцеві та власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Пізніше "Росавіація" підтвердила смерть Пригожина і його соратника по угрупованню Дмитра Уткіна. Також стало відомо, що їхні тіла знайшли на місці падіння літака та вже впізнали.

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