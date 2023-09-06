Водночас інформація щодо загибелі його посібника Дмитра Уткіна наразі підтверджена.

Українська розвідка поки не впевнена на 100% в загибелі глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", – зазначив Юсов.

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На прохання деталізувати сказане щодо Пригожина він зауважив: "Я просто зосереджусь на тому, що ми можемо підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина. Щодо самого витажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати".

Юсов підкреслив, що розвідка повинна оперувати лише підтвердженими фактами і тому "потрібно ще зачекати...".

Смерть Євгена Пригожина

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня поширилась інформація, що в Росії розбився літак, що належав власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Повідомлялось, що він перебував на борту. Пригожина у РФ офіційно оголосили загиблим.

Була озвучена версія, що Пригожина ліквідував очільник Кремля Володимир Путін, оскільки не пробачив йому червневого заколоту і "походу на Москву".

На початку вересня пов'язані з ПВК "Вагнер" пабліки почали поширювати відео з Африки, на якому їхній ватажок Євген Пригожин ще живий.

Але голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках генерал-лейтенант Валерій Кондратюк висловив переконання, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дійсно загинув. Кремлівський диктатор Путін "за всіма канонами був змушений вчинити це вбивство", додав він.

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