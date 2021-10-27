Скабєєва так збудилася новиною, що визнала: "Україна таки перемогла Росію".

Вчора, 26 жовтня, російські ЗМІ не замовкали через рішення суду в Нідерландах передати Україні її скарб – "скіфське золото", яке виставлялося в Криму до його окупації Росією.

Увечері атака пропагандистів РФ посилилася. Ведуча програми "60 хвилин" на "Росія 1" Ольга Скабєєва присвятила ефір з рядком "Терміново" "несправедливому" рішенню суду.

Пропагандистка так збудилася новиною, що визнала: "Україна таки перемогла Росію", але із застереженням: "Правда, в Амстердамському суді".

Скабєєва запально підкреслила, що, мовляв, скіфське золото – Росії, оскільки артефакти експонувалися в Криму, а півострів, за логікою пропагандистів, "їхній".

"Рішення голландці винесли на користь іноземної столиці Києва. Безцінну колекцію, котра сотні років пролежала в "російській кримській землі", тепер передадуть в державний історичний музей у Києві", – заявила росіянка.

Вона обурилася, що українська влада вітала рішення суду, а президента України Володимира Зеленського, який повідомив про перемогу в Twitter, обізвала "головним скіфом України".

"Так і каже: повернули золото – повернемо і Крим", – процитувала Зеленського Скабєєва.

Повернення "скіфського золота"

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення, що "скіфське золото" належить Україні.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, яким колекцію "скіфського золота" мали повернути Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору була колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

Автор: Віолетта Орлова