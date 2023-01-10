Нібито сім'ї військовослужбовців можуть стати жертвами провокацій.

У Росії не публікуватимуть списки загиблих військовослужбовців в результаті удару по російській базі в окупованій Макіївці Донецької області.

Про це в коментарі The Insider заявив військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін. За його словами, цими даними нібито можуть скористатися "іноземні розвідки" для "виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військовослужбовців".

"Списки ніякі публікуватися не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовця - або при зверненні, або, по ряду військовослужбовців, проводиться оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів", - заявив Вдовін.

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Також комісар пояснив відмову публікувати списки захистом персональних даних.

Удар по ПТУ в Макіївці

Як відомо, у новорічну ніч Збройні Сили України вдарили по базі мобілізованих загарбників в окупованій Макіївці. Там могло загинути близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - отримали поранення.

Спочатку в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про загибель 63 військовослужбовців, пізніше - про 89.

Основною причиною удару росіяни назвали "масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів".

Пізніше російські війська обстріляли ракетами Краматорськ. Атаку вони назвали "операцією відплати" за удар по базі російських військових у Макіївці.

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