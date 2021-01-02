Через декілька хвилин трансляцію перервали та перебили ефір музикою.

Президент РФ Володимир Путін «вийшов» у новорічний ефір російського телеканалу без голови.

Інцидент трапився на телеканалі Каскад.

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Один з відповідальних за випуск відео випадково збільшив масштаб обличчя Путіна, через що голова очільника Кремля «вилізла» з екрана. З Новим роком він вітав лише підборіддям.

Через декілька хвилин трансляцію перервали та перебили ефір музикою.

У заяві телеканалу йдеться, що проблеми з зображенням Путіна пов’язані з технічним збоєм в обладнанні ефірної апаратної. Наразі проводять службове розслідування. Винуватців обіцяють покарати.

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Автор: УНІАН