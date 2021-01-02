Президент РФ Володимир Путін «вийшов» у новорічний ефір російського телеканалу без голови.
Інцидент трапився на телеканалі Каскад.
Читайте такожПутін посилив правила проведення мітингів у Росії
Один з відповідальних за випуск відео випадково збільшив масштаб обличчя Путіна, через що голова очільника Кремля «вилізла» з екрана. З Новим роком він вітав лише підборіддям.
Через декілька хвилин трансляцію перервали та перебили ефір музикою.
У заяві телеканалу йдеться, що проблеми з зображенням Путіна пов’язані з технічним збоєм в обладнанні ефірної апаратної. Наразі проводять службове розслідування. Винуватців обіцяють покарати.
Інші новини
- Шнурова позбавили статусу святого в церкві Летючого макаронного монстра
- Бик із гною, який дихає парою: у Росії презентували смердючий символ 2021 року (відео)
- Росіян хочуть штрафувати за користування інтернетом від Ілона Маска
- Російські копи так гучно святкували корпоратив, що до них викликали поліцію
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram