Путін розповів про можливу наркотичну залежність у глави ПВК "Вагнер".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в тілах глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та інших загиблих в авіакатастрофі літака начебто були знайдені осколки гранат, проте зовнішнього впливу на літак не було.

"Глава СК РФ Олександр Бастрикін доповідав мені днями, що в тілах загиблих в авіакатастрофі виявлені фрагменти ручних гранат. Зовнішнього впливу на літак не було. Це вже встановлений факт, результат експертизи, проведеної СК", - заявив Путін.

Він розповів про можливу наркотичну залежність у глави ПВК "Вагнер".

"На жаль, на наявність алкоголю або наркотичних засобів в крові загиблих експертиза не проводилася, хоча ми знаємо, що після відомих подій в компанії в Петербурзі ФСБ виявила не тільки 10 млрд готівкою, але і 5 кг кокаїну. На мій погляд, треба було провести таку експертизу, але вона не була проведена", - додав Путін.

Смерть Пригожина - подробиці

23 серпня в Тверській області Росії розбився літак, на борту якого був Пригожин та інші "вагнерівці". 29 серпня Пригожина поховали на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі, поруч з батьком.

Найманці групи "Вагнера" знаходяться в підвішеному стані. Ведуться серйозні суперечки щодо того, хто очолить приватну військову кампанію після смерті Євгена Пригожина.

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