До Дюміна пост обіймав колишній глава Мінтрансу РФ Ігор Левітін.

Кремлівський диктатор Володимир Путін призначив секретарем Державної ради РФ Олексія Дюміна, який колись забезпечував охорону російського лідера. Про це повідомляє "Медуза".

"Олексія Дюміна, який обіймав донедавна посаду губернатора Тульської області, призначено на посаду секретаря Державної ради Російської Федерації. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін", - йдеться в публікації.

Зазначається, що до Дюміна пост секретаря Держради обіймав колишній глава Мінтрансу РФ Ігор Левітін.

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У положенні про Держраду РФ йдеться, що завдання цієї структури - "забезпечення узгодженого функціонування та взаємодії органів, що входять до єдиної системи публічної влади, визначення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики Російської Федерації та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку держави".

До Держради входять прем'єр-міністр, спікери обох палат парламенту, глава адміністрації президента і глави суб'єктів РФ, інших членів призначає президент.

За даними росЗМІ, Дюмін був губернатором Тульської області з 2016 року, а в травні 2024-го залишив посаду і став помічником президента РФ.

Звільнення топчиновників у Росії

Нагадаємо, самопроголошений президент Росії Володимир Путін змінює склад уряду. За даними росЗМІ, перепризначений у зв'язку зі "зміною" президента прем'єр-міністр Михайло Мішустін запропонував новий склад уряду, в якому з'явилося кілька "нових" облич.

На посаду глави одного з ключових міністерств - Міністерства енергетики - "запропонували" кандидатуру Сергія Цивільова, який на той момент був губернатором Кемеровської області, але, що найголовніше, є чоловіком двоюрідної племінниці Володимира Путіна - Анни.

Також зазначалося, що з 2018 року функції міністра сільського господарства РФ виконує Дмитро Патрушев - син Миколи Патрушева - ексдиректора ФСБ, чинного глави Радбезу РФ і близького друга Путіна. У новому складі уряду Патрушеву-молодшому запропонували підвищення до посади віцепрем'єр-міністра, який курує сільське господарство та екологію.

Як писав УНІАН, журналісти The Guardian розповіли, що Путін розпочав масштабні кадрові чистки в оборонних відомствах. У виданні кажуть, що рішення російського диктатора дивують навіть його прибічників.

У The Guardian наголосили, що після звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, ФСБ РФ розслідувала багато справ про корупцію на високому рівні проти його заступників та топ-менеджерів міністерства.

Також видання The Moscow Times написало, що Путін почав жорстку зачистку Міноборони.

"Йде жорстка зачистка. ФСБ зачищає команду Шойгу. Це очікуваний процес. Силовики отримали дозвіл на самій горі. До завершення чисток ще далеко. На нас чекають нові арешти", - наголосило джерело, близьке до Кремля.

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