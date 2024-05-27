Джерела кажуть, що Путін розв'язав руки ФСБ, яка готова саджати топ-чиновників за ґрати, отримуючи підвищення і нагороди.

Правитель Росії Володимир Путін розпочав масшабні кадрові чистки в оборонних відомствах. Рішення диктатора дивують навіть його оточення.

Як йдеться у матеріалі The Guardian, після звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, ФСБ Росії розслідувала низку справ про корупцію на високому рівні проти його заступників та топ-менеджерів міністерства. Багато інсайдерів зараз називають це чисткою в міністерстві оборони.

ФСБ хоче нагород і підвищень

Тепер відомством керує економіст Андрій Бєлоусов. Путін доручив йому зменшити корупцію та оптимізувати військове виробництво для тривалої війни проти України.

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Але колишні чиновники оборони та Кремля, колишні офіцери та іноземні спостерігачі заявили, що, ймовірно, відставка Шойгу дозволила ФСБ ліквідувати впливових чиновників у владі.

"ФСБ нарешті взялась за міністерство оборони та генеральний штаб", - сказав капітан Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві.

Він вважає, що арешти можуть продовжитися після того, як "терпіння Путіна нарешті увірвалося".

"Шойгу в основному тримав ФСБ подалі від міністерства протягом усього свого перебування на посаді, арештів було дуже мало. Якщо ФСБ озлобилась, хто знає, як далеко вони зайдуть", - сказав він.

Під час війни в Україні Шойгу та Герсасимов зазнавали критики з боку провоєнних прихильників невдач армії та їх нездатності викорінити поширену корупцію в збройних силах. Минулого літа це невдоволення досягло апогею, коли ватажок "Вагнера" Євген Пригожин ініціював невдале повстання проти військового керівництва.

У Росії глибоке міжвідомче суперництво , і усунення Шойгу, можливо, дало слідчим у ФСБ і слідчому комітету можливість взятися за кримінальні справи проти вищого керівництва, намагаючись отримати підвищення та похвалу.

"Посадити до в'язниці справжнього живого заступника міністра оборони — мрія будь-якого слідчого, це круто, це мрія всього життя. За це ти отримуєш нові погони, підвищення, якусь нагороду. За це можна заробити репутацію", - сказав один з колишніх чиновників Кремля.

У разі кримінального переслідування на високому рівні, ймовірно, поінформують особисто Путіна. Малоймовірно, що корупційні справи були ініційовані самим Кремлем.

Чистки тривають

Протягом місяця чотирьох високопосадовців МО було заарештовано за звинуваченнями в корупції, що стало найзначнішою репресією в міністерстві оборони за останні роки. Чистка почалася 23 квітня з шокового арешту колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабара. Кремль у четвер спростував будь-які припущення про репресії в міністерстві оборони.

"Боротьба з корупцією - це послідовна робота. Це не кампанія, це постійна робота", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Іванов був багаторічною довіреною особою і протеже Сергія Шойгу. Вважається, що його затримання заклало основу для звільнення Шойгу,.

У наступні тижні були затримані додаткові високопосадовці. Серед них – начальник управління кадрів міністерства Юрій Кузнєцов і начальник управління зв’язку Генштабу РФ Вадим Шамарін. Через кілька годин після затримання Шамаріна в четвер Слідчий комітет Росії також повідомив про затримання ще одного чиновника Міноборони – Володимира Вертелецького, який очолював відділ в департаменті держоборонзамовлення відомства.

Раніше цього місяця Кремль оголосив, що головний російський генерал Валерій Герасимов, начальник Генштабу, збереже свою посаду. Втім, арешт Шамаріна, прямого заступника Герасимова, може послабити позиції генерала у військовій ієрархії.

"Імовірність звільнення Герасимова зросла", - сказав Форман.

Колишній чиновник оборони сказав, що арешти показали, що баланс сил змінився на користь російських служб безпеки, в той час як армія виглядає в хаотичною.

"Управління контррозвідки ФСБ ( 1-е управління) стає все більш потужним. Зараз вони тримають усі карти і закручують гайки. Справа не в тому, що прихід Бєлоусова призвів до чисток", – сказав чиновник, який тісно співпрацював з Івановим і Шойгу.

Російська прокуратура також взялась за високопоставленого генерала, найбільш відомого своєю критикою Шойгу та Герасимова. Генерал-майор Іван Попов, який командував 58-м загальновійськовим угрупованням, заявив минулого літа, що його звільнили після того, як він розповів про проблеми на полі бою, зокрема про відсутність контрбатарейного вогню, а також про втрати. Попова звинувачують у крадіжці металу на 100 мільйонів рублів. Його заарештували у вівторок і помістили в СІЗО.

Арешти пов'язані з Україною

Гліб Ірісов, колишній лейтенант ВПС Росії, який залишив військову службу в 2020 році, сказав, що перед арештами розмовляв з джерелом у ФСБ, яке повідомило йому, що чистка в міністерстві оборони буде спричинена головним чином невдачами в Україні.

"За Сергія Шойгу міністерство оборони потрапило під сильний вплив його особистої мережі. Від старших командирів до нижчого складу ключові посади займали обранці Шойгу – друзі або друзі друзів. Він навіть створив численні посади заступників спеціально для своїх союзників", - сказав Ірісов.

Серед них – коханка Сергія Шойгу, яка очолювала компанії, які заробляли мільйони рублів на контрактах з Міноборони. Ірісов сказав, що він регулярно виявляє неякісне обладнання в армії, включаючи лампочки, які плавляться на надзвукових швидкостях під час польоту на сучасному російському винищувачі Су-35, а також погані вантажівки та системи ППО, які не можуть збивати сучасні безпілотники. Він сказав, що частково їхні недоліки є результатом корупції за часів Шойгу.

"Загальна якість військових постраждала через те, що кошти регулярно розкрадалися. Військові навчання часто існували лише на папері, оскільки виділені гроші виводилися", - сказав Ірісов.

Арешти російських генералів - головні новини

23 травня в Москві заарештували відразу двох високопоставлених генералів Міністерства оборони - начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна і керівника департаменту із забезпечення держзамовлення Володимира Вертелецького.

Крім того, заарештували заступника міністра оборони Тимура Іванова і начальника головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

Видання The Moscow Times повідомляє, що репресії санкціонував особисто Володимир Путін і під "зачистку" потраплять сотні людей.

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