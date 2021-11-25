Виявляється, Путін випадково сплутав спрей з порошком.

Речник російського президента Дмитро Пєсков пояснив експеримент Володимира Путіна з назальним спреєм від коронавірусу, який глава Кремля напередодні чомусь назвав "порошком".

Про це він повідомив сьогодні у коментарі журналістам.

Виявляється, Путін випадково сплутав спрей з порошком.

"Ми вчора пояснили. Оскільки це був шприц, звісно, це була рідина, яка впорскується у носоглотку і таким чином відбувається вакцинація", – цитує слова Пєскова Газета.ру.

Читайте такожРосійський канібал зізнався, що йому не сподобався язик жертвиЗа словами речника президента РФ, Путін "справді це зробив". Спочатку йому ввели бустерну ін’єкцію "Супутника-V", пояснює Пєсков, а потім через добу "зробили вакцинацію ось цією назальною вакциною".

"Ще раз повторюю: вона у стані рідини, яка розпилюється і вдихається людиною. Однозначно малась на увазі рідина. Він же сказав, що впорснули шприцом, порошок же ви не можете шприцом впорснути", – розібрався Пєсков.

Напередодні, 24 листопада, Володимир Путін на робочій нараді зізнався, що "нюхнув порошок за Русь" – експериментальну форму російської вакцини від коронавірусу "Супутник-V".

Експериментальний спрей, який Путін обізвав "порошком", створювали російські науковці з Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалія.

Раніше Путін похвалився, що щепився вітчизняною вакциною, а потім ревакцинувався.

Супутник-V досі не сертифікований ВООЗ.

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Автор: Віолетта Орлова