І якщо в США назальний препарат від коронавірусу випробовували на тхорах, то у РФ піддослідним став президент.

Президент РФ Володимир Путін зізнався, що "нюхнув порошок". На тлі недавнього оновлення антирекорду добової смертності від COVID-19, він зголосився бути добровольцем у випробуваннях нового "творіння" російських вчених, яке навряд чи схвалить ВООЗ. Путін захотів одним з перших випробувати на собі так звану назальну вакцинацію.

Про це він з гордістю розповів росіянам на нараді, фрагмент якої вже з'явився на YouTube.

Так, Путін вирішив довести свою віру в російську медицину на практиці. Він "нюхнув за Русь" експериментальну форму вакцини від коронавірусу "Супутник V". Формулу самої вакцини, до слова, РФ вкрала в AstraZeneca. Але це все одно не допомогло росіянам отримати схвалення препарату від ВООЗ і регуляторів США та ЄС.

І поки в усьому світі ефективність і безпека "Супутника V" вважаються недоведеними, Путін підписав так звану угоду про відмову від претензій і взяв участь в експерименті.

Назальну вакцину, яку "нюхнув" Путін, створювали вчені з Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалія. У РФ планують, що в експерименті з випробування нового препарату візьмуть участь 500 осіб. Про одного сміливця вже стало відомо.

Читайте також"Це називається ревакцинація": Путін отримав третю дозу "супутника"На нараді з членами уряду Путін розповів, що через шість місяців після вакцинації сумнозвісним "Супутником" у нього чомусь опустився рівень захисних титрів антитіл. Тому йому запропонували понюхати "лікувальний" порошок. Вчинок Путіна бурхливо обговорюється в мережі й користувачі вже жартують, що так витончено "труїти" президента ще ніхто не наважувався.

За словами голови країни-агресора, інструмент для введення порошку являє собою "звичайний шприц", в якому замість рідкої субстанції знаходиться сипуча речовина. Почесну місію проведення дослідів над президентом РФ взяв на себе глава Центру імені Гамалія.

"Він набрав порошок, попросив вдихнути глибоко на рахунок три, пшикнув з одного боку, з іншого боку", - розповів Путін про процедуру введення порошку.

Читайте такожДружина Шуфрича прищепилась російською вакциною "Супутник V", але потім обрала іншуСудячи з усього, довіра росіян до вакцини, яку не визнають практично у всьому світі, стрімко падає. Тому Путін і міг зважитися на експеримент. Однак чи вживав він насправді цей порошок - сказати складно. Адже президент РФ не надав жодних наочних доказів своїм словам. Цілком можливо, що насправді він утримався від сумнівних препаратів, але вирішив замотувати росіян повірити в силу російської медицини.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, Путін просив G20 визнати російську вакцину "Супутник V". Однак його слова навряд чи взяли до уваги. Раніше також стало відомо, що в США створили новий назальний спрей, який на 100% захищає від коронавірусу. Але там випробувати препарат вирішили на тхорах, а не на Путіні.

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Автор: Віолетта Орлова