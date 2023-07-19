Прес-секретар президента РФ умовно підтвердив, що Путін боїться приїжджати в ПАР особисто через загрозу арешту.

Прес-секретар лідера РФ умовно підтвердив, що Путін боїться приїжджати в ПАР особисто через загрозу арешту: він візьме участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференції.

Про це Дмитро Пєсков повідомив у коментарі пропагандистському "РИА Новости". Він зазначив, що це буде "повноцінна участь" Путіна в БРІКС, проте особисто представляти інтереси Росії на зустрічі буде глава МЗС Сергій Лавров.

"Президент Путін прийняв рішення брати участь у саміті БРІКС у форматі відео-конференц-зв'язку. Це буде повноцінна участь. На самій зустрічі буде присутній міністр Лавров", - уточнив Пєсков.

ЗМІ повідомляли, що Путін не візьме участь у БРІКС

Раніше видання Reuters, посилаючись на повідомлення прес-служби канцелярії президента Південно-Африканської Республіки повідомляло, що Путін не має наміру брати участь у саміті БРІКС (захід заплановано на 22-24 серпня). Повідомлялося, що замість нього на зустріч прибуде глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Складність особистої "участі" Путіна в саміті пояснюється рішенням Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні видав ордер на арешт лідера РФ через причетність до депортації дітей України.

Як відомо, пар є членом організації, тому в разі приїзду Путіна, країна повинна взяти його під арешт. Однак поки що влада ПАР не погоджуються із зобов'язанням заарештувати Путіна. Президент країни заявляв, що арешт Путіна може підштовхнути до початку війни з РФ, а конституційно він повинен дбати про національний суверенітет ПАР.

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