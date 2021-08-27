Поклонську не хочуть бачити "депутатом" Держдуми через її антисистемну поведінку і екстравагантні заяви.

Нелегітимний депутат Держдуми РФ і екс-"прокурор" Криму Наталія Поклонська так набридла всім в парламенті, що їй знайшли нову посаду – посла в Кабо-Верде (Африка).

Про це російському РБК розповіли два джерела в Держдумі.

За їхніми даними, кандидатура Поклонської може бути схвалена найближчим часом. А документи на неї вже нібито готові.

Раніше джерело в Держдумі розповіло інформагентству, що Поклонську через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хочуть бачити в Думі наступного скликання ані адміністрація президента, ані "Єдина Росія", ані "керівництво" Криму, від якого вона нібито "обрана".

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Варто відзначити, що послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту. Кандидатури на посаду послів розглядаються профільними комітетами Держдуми і Ради Федерації.

Республіка Кабо-Верде - держава в Західній Африці, розташоване в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису.

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Автор: Денис Прядко