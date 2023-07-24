Експерти звертають увагу, що Путін взяв Лукашенка з собою в Кронштадт в Санкт-Петербурзі - історично значиму фортецю.

Російський президент Володимир Путін зробив кілька важливих символічних жестів під час зустрічі з Олександром Лукашенком 23 липня. Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) вважають, що Путін прагнув продемонструвати владу і впевненість у своїй перевазі над прихильниками Євгена Пригожина.

Експерти звертають увагу, що Путін взяв Лукашенка з собою в Кронштадт в Санкт-Петербурзі - історично значиму фортецю, де російські солдати провели відоме невдале антибільшовицьке повстання на початку 1921 року, яке радянський уряд в кінцевому підсумку придушив.

Путін і Лукашенко відвідали Кронштадт з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим і молодшою дочкою міністра оборони Росії Сергія Шойгу Ксенією Шойгу. Як відзначають аналітики, і Бєглов, і Шойгу є особистими ворогами Пригожина, і публічна зустріч Путіна з ними і Лукашенком з історичних причин невдалого повстання в Кронштадті майже напевно була покликана, щоб сигналізувати про поразку збройного повстання Пригожина.

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Путін також зробив незвичайну спробу сфотографуватися з натовпами росіян, в тому числі з дітьми, перебуваючи в Кронштадті, ймовірно, щоб представити себе популярним і улюбленим лідером серед росіян.

"Ці символічні жести вказують на те, що Путін стурбований своєю популярністю, безпекою свого режиму і безліччю фракцій, що борються за владу у вищих ешелонах російського керівництва", - йдеться в ранковому зведенні ISW.

Путін і Лукашенко також посилили ІПСО проти Заходу. Зокрема, обидва продовжили поширювати вкиди про "невдалий контрнаступ ЗСУ", про нібито існуючі "загрози" для Польщі від перекинутих до Білорусі "вагнерівців". При цьому в Інституті вивчення війни впевнені, що ті засоби і сили ПВК, які вже перекинуті в Білорусь, не становлять загрози ні для Польщі, ні для України.

Зустріч Путіна і Лукашенка і "вагнерівці" в Білорусі - головне

Путін і Лукашенко зустрілися в Санкт-Петербурзі 23 липня - у той час, як до Білорусі продовжують прибувати колони "вагнерівців".

У перші ж хвилини зустрічі Путін повторив свою стару брехню про нібито "провалений" контрнаступ ЗСУ. Лукашенко ж, як істинний васал, йому піддакував.

Далі Путін традиційно похвалився "втратами" ЗСУ в техніці та іноземних найманцях. Потім два диктатори поставили свічки в Кронштадтському соборі. Лукашенко навіть притягнув з собою свого молодшого сина Миколку.

"Вагнерівці" в Білорусі розосереджені по декількох таборах уздовж білорусько-українського кордону. При цьому журналісти не побачили там важкого озброєння, що може вказувати на ІПСО щодо створення "загрози" для України.

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