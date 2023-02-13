Путіну "солдатський" гумор не сподобався.

Під час наради військового блоку РФ російського президента Володимира Путіна охрестили новим прізвиськом. Главі Кремля гумор військових не припав до душі, пише Telegram GENERALL SVR.

Повідомляється, що в Генштабі ЗС РФ "оцінили інтерес, який проявив президент до шишок і пеньків під час п'ятничної екскурсії". Самого Путіна у військовому керівництві тепер називають "Шишкін".

Однак Путіну, який, за висловом наближених до нього чиновників, ніколи не відрізнявся особливою самокритикою, "солдатський" гумор не сподобався. Нараду, пишуть ЗМІ, Путін провів "у стані сильного роздратування".

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У відповідь Путін прямим текстом докоряв військових у провалах і за те, що ті марно щадять окупаційні війська і абсолютно не бережуть озброєння.

"При цьому президент поставив у приклад військових ПВК "Вагнера", а самого Пригожина похвалив як грамотного керівника", - йдеться в повідомленні.

Військові, які брали участь у нараді, запевняли Путіна, що виправлять ситуацію і пообіцяли в найближчі десять днів порадувати президента "значними результатами".

Путін спробував шишки - чергова ганьба російського президента

Як писав УНІАН, в лютому Путін ззнову вибрався з "бункера" і попрямував до Архангельської області – інспектувати лісопильний цех і лісовий селекційно-насінницький центр. Там Путіну показали процес обробки шишок.

Примітно, що на охорону президента РФ під час цієї поїздки поклали чимало зусиль. Так, біля терміналу Устьянського лісопромислового комплексу, який інспектував Путін, чергували спецслужби (спецназ, Росгвардія, Державтоінспекція, ОМОН, поліція).

Як Путіна називають у житті - що відомо

Раніше психолог Олена Шершнева заявила, що Володимир Путін став диктатором і вбивцею через вплив дитячих травм. Вона розповіла, що він був настільки непомітним, що однокурсники і викладачі інституту не пам'ятають майбутнього президента РФ. Воно називали "недопалок" і "бліда моль".

У жовтні з'явилася інформація, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав кличку президенту РФ Володимиру Путіну. Він його називає "щеня", а тепер деякі трохи вдосконалили цю кличку.

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