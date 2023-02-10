Коментуючи візит, російський диктатор заявив, що отримав задоволення.

Російський диктатор Володимир Путін знову вибрався з "бункера" і попрямував до Архангельської області – інспектувати лісопильний цех і лісовий селекційно-насінницький центр. Там Путіну показали процес обробки шишок.

Прес-служба Кремля згодом розповсюдила відео, на якому представник підприємства показує цех Путіну і каже: "Купуємо шишку, висипаємо, сортуємо, її". Президент РФ своєю чергою зацікавлено оглядає і торкається шишок.

Коментуючи свій візит на цех, Путін заявив, що не шкодує про поїздку і отримав задоволення.

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"До речі, я не шкодую, що приїхав сюди. Я бував і раніше на подібних підприємствах і в нашій країні, і за кордоном – маю сказати, що отримав задоволення, познайомившись з роботою цього підприємства", – сказав він.

Примітно, що на охорону президента РФ під час цієї поїздки поклали чимало зусиль. Так, біля терміналу Устьянського лісопромислового комплексу, який інспектував Путін, чергували спецслужби (спецназ, Росгвардія, Державтоінспекція, ОМОН, поліція). Журналістів місцевого видання "29.ru" затримали на три години, оскільки силовиків збентежило, що вони змогли під'їхати до терміналу на таксі.

Путін став частіше вилазити з бункера

Протягом останніх тижнів російський диктатор Володимир Путін став частіше з'являтися на публіці. Журналісти The New York Times відзначали, що у такий спосіб він намагається продемонструвати, що він здоровий, пильний і тримає все під контролем.

Так, в листопаді Путін провів тільки один розширений публічний захід і третину місяця зовсім не з'являвся. У грудні він провів серію публічних заходів, де повторював тези російської пропаганди, виправдовував вторгнення в Україну та інше.

На 22 лютого запланований концерт на стадіоні в Лужниках (Москва), присвячений річниці кривавого вторгнення до України. У ньому може взяти участь і Путін. Востаннє Путін виступав у Лужниках 18 березня 2022 року – через три тижні після початку повномасштабної війни проти України. Шоу було присвячене восьмиріччю анексії Криму.

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