Прес-секретар лідера РФ Пєсков вказав, що диктатору регулярно повідомляють про події у зв'язку з підривом Каховської дамби.

Президент РФ Володимир Путін не має наміру "ощасливити" жителів Херсонської області своїм візитом після підриву окупантами Каховської ГЕС. Нагадаємо, що сьогодні туди приїхав український лідер Володимир Зеленський.

Про це заявив прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському "РБК". За його словами, Путін не буде відвідувати затоплений регіон, але регулярно читає доповіді про ситуацію.

"Доповіді постійно надходять. Угруповання там розгортається. Рятувальники наші самовіддано працюють", - вказав Пєсков.

При цьому помічник Путіна не упустив можливість негативно висловитися про Україну і заявив, що Росія не може належним чином рятувати людей через постійні обстріли.

Росіяни обстрілюють Херсон під час евакуації - що відомо

Нагадаємо, що жорстокість Росія щодо українців з кожним днем "б'є рекорди". Після масштабного екоциду у зв'язку з підривом Каховської ГЕС (в ніч на 6 червня) ворог не дозволяє жителям Херсонської області евакуюватися.

Зокрема, сьогодні голова ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл прибережних та центральних територій міста Херсон.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, російські терористи стріляють по людях під час евакуації. У мережі українці з місця подій показують прильоти.

Зокрема, на одному з роликів літній чоловік тримається за закривавлену голову під час евакуації на човні. Люди в паніці, кадри на відео супроводжуються звуками вибухів і димом.

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