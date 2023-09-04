Компанії, що були записані на десятки номінальних власників, стали об’єктом підкилимної боротьби.

Серед родичів та ділових партнерів загиблого керівника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина почалася боротьба за його величезні статки, які оцінюють у понад 1 мільярд доларів. Про це пише російське опозиційне видання "Можем объяснить".

62-річний "бізнесмен" за час дружби з Путіним зумів нажити чимало активів. Прибуток лише восьми основних пригожинських фірм у 2022 році становив близько 20 мільйонів доларів. Крім того, він мав у своїй власності чимало дорогої нерухомості, елітні автомобілі, приватні літаки та 121-футову яхту під назвою St Vitamin.

За російською традицією, чимало з цього майна було формально розподілено між численими родичами та друзями "бізнесмена". Примітно, що боротьба за активи Пригожина розпочалася ще до його загибелі.

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Син Пригожина Павло володіє щонайменше шістьма фірмами. У тому числі ТОВ "Лахта Плаза", яка будує бізнес-центри, готелі та житлові будинки в Петербурзі. У серпні, за кілька днів до загибелі власника "ПВК Вагнер", там розпочався процес реорганізації, тобто компанію почали різати на частини.

Матір Пригожина Віолетта приховала інформацію про себе у держреєстрах. Але відомо, що вона була засновником фонду "Фарби життя", який влаштовував виставки картин (зокрема і її власних).

Дружині Пригожина у спадок залишилися дві компанії, які володіють історичними будівлями в Петербурзі, та будівельне ТОВ "Агат". Хоча раніше вона володіла найбільшими фірмами, що входять до імперії "кухаря Путіна". За даними журналістів, вдову Пригожина усунули від володіння двома його найбільшими компаніями, вони перейшли під контроль його давнього бізнес-партнера Дмитра Кошари.

Численним номінальним власникам тепер у фактичне володіння дісталися фірми, які заробляють на державних контрактах. Вони поставляють продукти в армію, школи та лікарні. Таких фірм кілька десятків. За інформацією журналістів, зараз вирішується питання про те, хто стане новим реальним власником цих фірм.

Смерть Пригожина – останні новини

Як раніше писав УНІАН, сумна доля спіткала компанію "МНТ-Аэро", що володіла літаком Еmbraer, в якому розбився Євген Пригожин. Співробітникам повідомили, що компанія закривається. За даними журналістів, до середини серпня поточного року у цієї фірми був тільки один літак, який міг літати, і його за розпорядженням ватажка ПВК "Вагнер" виставили на продаж за 5 млн доларів. Але продати не встигли – літак розбився разом з Пригожиним на борту.

Також стало відомо, як російська влада планує вчинити з найманцями "ПВК Вагнер" після смерті Пригожина. Більшу частину бойовиків вивезуть з Білорусі до середини вересня. Потім їх відправлять в країни Африки – в Нігер, Лівію, Судан, Малі, ЦАР та Мозамбік.

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