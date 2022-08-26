Медведєв заявив, що переговори на таких умовах будуть можливі тільки після "досягнення цілей" розв'язаної Росією війни.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що в разі переговорів з Україною Росія вимагатиме гарантій безпеки, умови невступу країни в НАТО буде недостатньо.

Про це він заявив в інтерв'ю французькому LCI.

"Розумієте, відмова від участі в Північноатлантичному Альянсі - це зараз необхідна, але вже недостатня умова для досягнення миру. Необхідно саме виробити ті самі гарантії, про які і ви сказали, і про які говорив президент Путін", - стверджує він. Відео дня:

При цьому Медведєв заявив, що переговори на таких умовах будуть можливі тільки після "досягнення цілей" розв'язаної Росією війни.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія, як і раніше, зосередилась на захопленні Донбасу. Як повідомив у п’ятницю ввечері Генштаб, РФ знову провалила штурми на Бахмутському напрямку. Невдачею закінчилась і спроба окупантів покращити тактичне становище у напрямку Невельського

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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