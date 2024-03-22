За його словами, проти росіян нібито воює "компашка колективного Заходу".

Росія перебуває у стані війни. Проти окупантів на фронті воює "компашка" колективного Заходу.

Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це чи не перша офіційна заява російських окупантів, у якому вони вживають формулювання "війна", а не "сво".

"Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною", - заявив Пєсков в інтерв'ю пропагандистам видання "Аргументи та факти".

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Також Пєсков заявив, що нібито "частину території Росії де-факто окуповано київським режимом, потрібно звільнити нові регіони та убезпечити людей там". Окремо Пєсков заявив, що Україну треба знищити як державу, адже вона загрожує територіальній цілісності РФ.

"РФ не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка має задокументований намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати у неї Крим, не кажучи вже про територію нових регіонів", - сказав Пєсков.

"Війна" під забороною - як в РФ виправдовують вторгнення в Україну

РФ рано вранці 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну нібито для проведення "демілітаризації" та "денацифікації". Примітно, що російська влада навіть не назвала війну війною. Криваве вторгнення Росія назвала "спеціальною військовою операцією".

Після того, як загарбники не змогли швидко захопити Київ і зазнали ще низки серйозних поразок, російська влада озвучувала нові "цілі війни". Зокрема, наприкінці січня Володимир Путін заявив, що російські окупанти в Україні "захищають Росію".

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