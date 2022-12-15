Працевлаштуванням займається компанія, яка побудувала Кримський міст.

У російських соцмережах і на сервісах оголошень з'явилися повідомлення про пошук робітників, готових рити окопи на тимчасово окупованих територіях України.

Як пишуть російські ЗМІ "Медуза" і The Moscow Times, подібні оголошення з'явилися на сайтах оголошень "Авито", HeadHunter і в соцмережі "Вконтакте" (VK).

У вакансіях, розміщених компанією "СтройКом", яка займалася будівництвом Кримського моста, що з'єднує півострів з Росією, пропонується вахтова робота в Токмаку і Бердянську (тимчасово окупована частина Запорізької області), Луганську і навіть Запоріжжі, що перебуває під контролем України. Також аналогічні пропозиції є в Бєлгородській області РФ.

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Від претендентів (беруть, в тому числі, осіб з інвалідністю, а досвід – не важливий) вимагається рити окопи і бліндажі, ставити бетонні протитанкові піраміди, встановлювати вагончики. Робота вахтовим методом від 30 до 90 днів.

Роботодавець пропонує оплату від 89 до 258 тисяч рублів (від 1,4 до майже 4 тисяч доларів США). Проживання робітників організовано в казармах з двоярусними ліжками.

Водночас, зауважують російські ЗМІ, на сайтах з відгуками про роботодавців вже можна знайти безліч негативних коментарів від робітників. Вони скаржаться на погані побутові умови і проживання в армійських наметах, затримки зарплати і неповні її виплати.

Як росіяни окопуються в Україні та на кордоні

У жовтні окупанти почали робити окопи на сході України. У листопаді місцева влада офіційно заявила, що в Бєлгородській області РФ створюють "нову засічну межу" (лінія укріплень, яку зводили ще в XVII столітті). Також в мережі з'явилися супутникові знімки окопів росіян в Криму.

Крім цього, РФ виробляє протитанкові "піраміди", щоб уповільнити просування ЗСУ. Українські військові раніше показували, як долають цю перешкоду.

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