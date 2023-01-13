Риторика російських дипломатів вказує на підготовку РФ інформаційного підґрунтя до застосування щодо ЗСУ отруйних речовин.

Посольство Росії у Великій Британії розповсюдило жартівливе відео бійців у Соледарі, на якому, як стверджують пропагандисти, ЗСУ показали газові балони з отруйними речовинами.

На відео, опублікованому в Twitter російського посольства, видно коробку з написом воюючого в Соледарі підрозділу ЗСУ. На тлі чоловічий голос українською просить зробити музику гучніше.

Інші молоді люди оснащують дрони боєприпасами. Це відео справді було зроблено українськими бійцями. Але, судячи з підпису, що його супроводжував, пост мав радше жартівливий характер щодо долі ворога на полі бою.

Відео дня

Кремлівські дипломати вважають, що "балони", що потрапили на камеру, є нібито свідченням того, що ЗСУ готуються застосувати по російських військах заборонену Женевською конвенцією хімічну речовину фосген.

Риторика російських дипломатів вказує на підготовку інформаційного підґрунтя до застосування щодо ЗСУ отруйних речовин.

До слова, вже неодноразово з'являлася інформація про застосування Росією забороненої хімічної зброї.

Бої за Соледар - актуальне

Російські війська почали активний штурм понад тиждень тому - після того, як не змогли добитися успіхів у наступі на Бахмут.

Серед іншого, окупанти хочуть оточити українські сили в місті, відрізати угруповання ЗСУ від шляхів постачання, але західні експерти сумніваються, що ворогові це вдасться.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величеззних втрат.

З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ "м'ясом". Ще недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля десь на Бахмутському напрямку.

Наразі за місто тривають бої, підтвердив український військовий із Соледара.

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