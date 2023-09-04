Літальний об'єкт з'явився раптово, але потім зник, не вийшовши на зв'язок з росіянами.

У Ленінградській області РФ запроваджували план "Режим". Причиною стало НЛО, що прилетіло із боку Латвії.

Як повідомляє Телеграм-канал Mash, невідомий літальний об'єкт помітили на висоті двох кілометрів. З ним намагалися встановити зв'язок, щоб вимагати залишити повітряний простір РФ.

"Але за 30 хвилин невідомий апарат зник так само несподівано, як і з'явився. Після – план "Режим" зняли", - йдеться у повідомленні.

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НЛО в Росії

На тлі частих атак невідомих безпілотників, Росію почали атакувати невпізнані літальні об'єкти. Раніше повідомлялося, що невпізнані літаючі об'єкти проникають в російський повітряний простір з території Естонії.

Ймовірно, це робиться з метою розкрити російську систему ППО. Російська протиповітряна оборона навіть запровадила підвищений режим готовності, але об'єкт встиг зникнути і спецрежим скасували.

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