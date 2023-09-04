У Ленінградській області РФ запроваджували план "Режим". Причиною стало НЛО, що прилетіло із боку Латвії.
Як повідомляє Телеграм-канал Mash, невідомий літальний об'єкт помітили на висоті двох кілометрів. З ним намагалися встановити зв'язок, щоб вимагати залишити повітряний простір РФ.
"Але за 30 хвилин невідомий апарат зник так само несподівано, як і з'явився. Після – план "Режим" зняли", - йдеться у повідомленні.
НЛО в Росії
На тлі частих атак невідомих безпілотників, Росію почали атакувати невпізнані літальні об'єкти. Раніше повідомлялося, що невпізнані літаючі об'єкти проникають в російський повітряний простір з території Естонії.
Ймовірно, це робиться з метою розкрити російську систему ППО. Російська протиповітряна оборона навіть запровадила підвищений режим готовності, але об'єкт встиг зникнути і спецрежим скасували.