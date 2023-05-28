У Росії поскаржилися на дивні літаючі об'єкти, які потрапляють до них з Естонії.

Невпізнані літаючі об'єкти проникають в російський повітряний простір з території Естонії. Ймовірно, це робиться з метою розкрити російську систему ППО, пише телеграм-канал Mash.

"Непізнаний об'єкт влетів у Псковську область вчора приблизно о 13:00 з території Естонії. Це один з декількох подібних випадків за останні місяці. Службовці сил ППО підозрюють системні нальоти на Петербург з Прибалтики", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що вчорашнє "НЛО" рухалося у напрямку до Санкт-Петербурга зі швидкістю 150 км/год на висоті 1500 метрів. Російська протиповітряна оборона в цьому регіоні навіть запровадила підвищений режим готовності, але об'єкт встиг зникнути і спецрежим скасували.

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"Імовірно, мова йде про метеозонд. Такі можуть використовувати для розкриття роботи ППО", – пише Mash.

Повітряні нальоти на російську територію

У ніч на 27 травня два невідомих безпілотника атакували інфраструктуру нафтопроводу в Псковській області Росії. Нападу зазнала перекачувальна станція "Транснафти", пошкоджено фасади та скління трьох адміністративних будівель.

Пізніше стало відомо, що приблизно в той же час була атакована інша перекачувальна станція на нафтопроводі - в сусідній Тверській області. Від місця однієї атаки до місця другої – всього лише близько 200 км, тоді як від кордонів України близько 500 км.

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