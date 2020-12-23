За підписку, лайк та репост росіянин обіцяє гарні знижки – від 30 до 70% на трьох переможців.

Трунар в російському Йошкар-Оле вирішив прорекламувати свою спільноту компанії в Instagram. Щоб залучити підписників на профіль, він влаштував розіграш могильної плити.

Про це повідомляє Mash у Telegram.

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За підписку, лайк та репост росіянин обіцяє гарні знижки – від 30 до 70% на трьох переможців. Підсумувати розіграш трунар обіцяє наприкінці грудня.

У коментарі каналу співробітники компанії здивувалися такій увазі. Кажуть, якщо салонам краси та іншим сферам послуг дозволено проводити такі конкурси, то чому заборонено їм.

Крім того, вони стверджують, що 2020 видався непростим роком: «могильні плити актуальні завжди», але з датою встановлення «найкраще, звісно, визначитися до травня».

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Автор: УНІАН