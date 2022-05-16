Зборами коштів нібито займаються українці.

Російські пропагандисти закликали громадян не жертвувати на свою ж армію, бо українці можуть нібито скористатися цими коштами.

Про це йшлося в ефірі одного з кремлівських пропагандистів, звернув увагу український активіст і військовий Сергій Стерненко.

У ведучого запитали, чи можна зараз донатити армії РФ, що воює в Україні, на що той відповів: "Якщо довіряєте – так".

Водночас він додав, що не радив би цього робити, оскільки часто цими зборами займаються самі українці, а гроші буцімто спрямовують на ЗСУ.

"Ми з’ясували, що три четвертих збору цих грошей здійснюють українці, які на ці ж гроші, сміючись, купують зброю і відправляють на передову "нацистам". І на ваші ж гроші стріляють по наших хлопцях", - заявив пропагандист.

Як писав УНІАН, російські ЗМІ, підконтрольні Кремлю, вже з самого ранку, 16 травня, почали розганяти в мережі фейк про нібито добровільну здачу у полон українських військових, які обороняють територію "Азовсталі" в Маріуполі.

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