В Україні георгіївська стрічка стала символом російської агресії і заборонена з 2017 року.

В Орлі проти двох місцевих жителів почали кримінальне провадження за статтею про реабілітацію нацизму після того, як вони зафарбували графіті з георгіївською стрічкою у формі букви Z і написом "Своїх не кидаємо" на стіні місцевого будинку культури.

Як повідомляє "Дождь", за версією слідства, у квітні 2023 року 21-річний Степан Ситник зафарбував графіті, а 22-річний Олександр Кулаков знімав весь процес на телефон.

Слідство вважає, що у такий спосіб хлопці осквернили символ військової слави – георгіївську стрічку. За інформацією ЗМІ, обидва обвинувачених перебувають під підпискою про невиїзд.

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Ставлення до георгіївської стрічки в РФ

Двоколірна стрічка з трьома чорними і двома жовтими смугами, відома як георгівська стрічка, використовувалася в системі державних нагород Російської імперії в другій половині XVIII – початку XX століть. В Україні георгіївська стрічка стала символом російської агресії і заборонена з 15 червня 2017 року.

В РФ георгіївську стрічку натомість прирівняли до символів військової слави. Російський диктатор Володимир Путін підписав відповідний закон 29 грудня. У прийнятому документі зазначено, що за осквернення георгіївської стрічки передбачається штраф від 3 до 5 мільйонів рублів з конфіскацією або без такої, а для фізичних осіб – до 3 мільйонів рублів або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

За знищення цього символу росіян притягували до відповідальності і раніше. Наприклад, в травні минулого року жителя російського Норильська заарештували за спалення георгіївської стрічки, звинувативши в прихильності "українському радикальному націоналізму".

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