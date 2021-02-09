Підозрюваного взяли під варту.

У місті Касимові Рязанської області заарештували місцевого жителя за підозрою в жорстоких тортурах сина з метою підтвердження підозр у невірності екс-дружини.

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За версією слідства, 19 січня 13-річний підліток прийшов у гості до батька, який був у розлученні з його матір'ю. 42-річний чоловік випив і кілька годин катував сина, бажаючи отримати інформацію про зраду своєї колишньої дружини.

Проти росіянина порушено кримінальну справу за пунктами "г" і "д" частини 2 статті 117 (катування неповнолітнього з застосування тортури).

Підозрюваного взяли під варту.

"У кримінальній справі проводяться слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на збір і закріплення доказів. Розслідування кримінальної справи триває", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц