Тепер силовики перевірять дошкільний заклад на пропаганду ЛГБТ.

В Росії чоловік заявив в поліцію на дитячий садок через лавки і ворота в кольорах веселки.

Як повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини", інцидент стався в Ставропольському краї. 65-річний чоловік помітив, що на території дитячого садка "Зоряночка" стоять різнокольорові лавки, а ворота пофарбовані в кольори веселки.

Росіянину кольори нагадали райдужний прапор і він доповів про це в поліцію. Тепер силовики перевірять дошкільний заклад на пропаганду ЛГБТ.

Відео дня

Переслідування ЛГБТ в Росії

Нагадаємо, що у грудні 2022 року президент Російської Федерації Путін підписав закон, спрямований на заборону розповсюдження матеріалів, що "пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки", "педофілію" та "зміну статі".

Поправки вводять в КоАП РФ штрафи до 400 тисяч рублів для громадян, до 800 тисяч рублів для посадових осіб і до 5 мільйонів рублів для юрдіческіз осіб за "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин, переваг і зміни статі" серед людей різного віку.

У тому ж місяці на російському сайті з пошуку роботи опинилися заблокованими всі резюме чоловіків з ім'ям Сергій. Крім того, проти двох російських блогерів завели адміністративна справа за цією статтею.

Вас також можуть зацікавити новини: