У квартирі не було електрики, газу та опалення.

Росіянин з села Знам'янка в Башкирії вирішив зігрітися за допомогою багаття на кухні, оскільки в будинку немає опалення, проте випадково спалив квартиру.

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Займання сталося в цегляному двоквартирному будинку на польовій вулиці. В одній з квартир проживав чоловік 1960 року народження. У квартирі не було електрики, газу та опалення, тому росіянин грівся за допомогою багаття, розведеного на кухні.

Одного разу вночі чоловік прокинувся від гучного звуку автономного пожежного сповіщувача, який встановили в рамках програми «Самотні люди похилого віку». Причиною сигналу стало багаття, що вийшло з-під контролю - вже загорілася міжкімнатна стіна.

Росіянин вибіг на вулицю та побачив, що вогонь перекинувся на дах. Сусіди, за їхніми словами, прокинулися від гавкоту собак і теж екстрено покинули житло. Пожежники встигли локалізувати пожежу та повністю вберегти від вогню другу квартиру.

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Автор: Катерина Шварц