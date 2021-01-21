До будинку пенсіонерки неодноразово приходили поліцейські та співробітники опіки, але вона не відчиняла їм двері.

Літня мешканка Пермі кілька років утримувала онуку у своєму будинку. Жінка не віддавала дитину матері та не відпускала її в школу. Повернутися до мами 11-річна дівчинка змогла тільки після рішення суду і втручання приставів.

Читайте такожВсюди таргани та цвіль: в Росії хлопчик п'ять днів прожив у квартирі без їжі та світлаПро це повідомили в прес-службі УФССП Росії по Пермському краю.

«11-річна дівчинка кілька років не відвідувала школу, рідко з'являлася на вулиці, ні з ким не контактувала. Єдиним колом її спілкування була стара родичка, яка повністю ізолювалася від зовнішнього світу. Оточуючі стверджували, що вона веде замкнутий спосіб життя і залишає будинок тільки в крайніх випадках», – йдеться в повідомленні.

До будинку пенсіонерки неодноразово приходили поліцейські та співробітники опіки, але вона не відчиняла їм двері, удаючи, що вдома нікого немає.

Після того, як через борги в будинку відключили газ, який пенсіонерка використовувала для опалення, мати дівчинки звернулася до суду. І тільки після його рішення дівчинку вдалося забрати і передати матері.

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Автор: УНІАН